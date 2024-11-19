Yılbaşında hangi sanatçı nerede sahne alacak? Sahne ücretleri ağızları açık bıraktı

Yerli ve yabancı sanatçıların sahne alacağı otellerde, 2 kişilik 4 gecelik konaklama fiyatları 60 bin TL'den başlıyor. Uludağ'da Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen, Kemer'de Nükhet Duru, Afyonkarahisar'da Ferhat Göçer gibi sanatçılarla planlanan otellerdeki rezervasyonlar şimdiden tükendi.

Yılbaşı'nın salı akşamına denk gelmesiyle, birçok otel kutlamaları hafta sonu ile birleştirerek 5 günlük tatil programları hazırladı. İç pazara yönelik yılbaşı tatil planları 28 Aralık Cumartesi günü başlayıp, 1 Ocak Çarşamba günü sona erecek. Yabancı turistlere yönelik ise 24 Aralık'tan itibaren Avrupalı turistlerin, 6 Ocak'tan sonra ise Rus turistlerin yoğun ilgisi bekleniyor. Katolikler için 24 Aralık, Ortodokslar için 6 Ocak'taki kutlamalar, yılbaşı turizmini iki haftaya yayacak.

ERKEN REZERVASYON FIRSATLARI

Antalya, ünlü sanatçılarla yapılacak konserlerin merkezi haline gelirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki oteller de yoğun ilgi görüyor. Ayrıca Sapanca, Afyonkarahisar ve Sarıkamış gibi tatil bölgeleri de dikkat çekiyor. Oteller, 2024'e veda etmeden 2025'i karşılamak isteyenler için erken rezervasyon fırsatları sunuyor.

4 GÜNLÜK KONSER PROGRAMLARI

Birçok otel, sadece yılbaşı gecesi için değil, 28-31 Aralık arasında 4 günlük konser programları da düzenliyor. Etkinlikler arasında yapay kar yağışı, lazer şovları, havai fişekler, canlı müzik, dron gösterileri, Noel Baba ve özel menüler gibi pek çok sürpriz bulunuyor. Ayrıca, 4-5 günlük programlarda ünlü sanatçılar iki konser de verebiliyor.

ANTALYA'DA KONSER PROGRAMLARI

Antalya'daki otellerdeki konserler oldukça yoğun. Belek, Kemer ve Lara-Kundu bölgelerinde birçok ünlü sanatçı sahne alacak. Belek'teki otellerde Candan Erçetin, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, Volkan Konak gibi isimler sahneye çıkarken, yabancı sanatçılar da geceye renk katacak. Kemer'deki otellerde Sibel Can, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Nükhet Duru, Ziynet Sali gibi isimler sahne alacak. Lara-Kundu'da ise Derya Uluğ, Bülent Serttaş, Gülben Ergen, Sertap Erener gibi sanatçılar performans sergileyecek.

KIBRIS'TA YILBAŞI KONSERLERİ

Kuzey Kıbrıs'taki otellerde Kenan Doğulu, Derya Uluğ, Gökhan Tepe, Melek Mosso gibi ünlü sanatçılar sahneye çıkacak. Ayrıca, Uludağ'da Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen, Sarıkamış'ta Deniz Seki, Afyonkarahisar'da Ferhat Göçer gibi konserler de düzenlenecek. Sapanca ve Afyonkarahisar'daki oteller de ünlü sanatçılarla renkli programlar sunacak.

FİYATLAR OTELLERE VE SANATÇILARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Fiyatlar, otellerin konumuna ve sanatçılara göre değişkenlik gösteriyor. Belek'teki bir otelde, 28 Aralık'ta Gökhan Tepe, 29 Aralık'ta Volkan Konak, 30 Aralık'ta Ebru Gündeş, 31 Aralık'ta ise Candan Erçetin'in sahne alacağı oteldeki 2 kişilik 4 gece fiyatları 72 bin TL'den başlayıp, 130 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Kemer'deki Beldibi'nde ise Sibel Can, Özcan Deniz, Ferhat Göçer ve Ziynet Sali'nin konser vereceği otellerde fiyatlar 81 bin TL'den başlayıp 122 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Kıbrıs'ta ise Kenan Doğulu'nun sahne alacağı otellerin fiyatları 151 bin TL'den başlayıp, 227 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Diğer sanatçılarla planlanan otellerin fiyatları ise genellikle 70 bin TL ile 106 bin TL arasında değişiyor.