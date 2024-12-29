Yılbaşında hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Uzman isim açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Murat Oğlakçı, haftalık hava durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan son değerlendirmeler sonrası yarından itibaren yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini ifade eden Oğlakçı, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz ile Batı ve Doğu Karadeniz'de yağışın etkili olacağını ifade etti.

YAĞIŞLAR SALI GÜNÜ YURDU TERK EDİYOR

Kıyı kesimlerde ve Marmara'nın doğusunda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğine dikkat çeken Oğlakçı, "Bu yağışlar, salı günü yurdumuzu terk ediyor. Yurdun büyük bir kısmında salıdan itibaren yağış beklemiyoruz. Sadece Doğu Karadeniz kıyılarıyla Karaman ve Niğde çevrelerinde yağış görülecek" ifadelerini kullandı.