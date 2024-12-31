Yılbaşında neden kokina çiçeği alınır?

Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşında neden kokina çiçeği alınır?

Yılbaşı yaklaştığında çiçekçilerde kokinalar yer buluyor. Farklı anlamlar yüklense de yaygın bir alışkanlığa göre yılbaşı süsleri renkleri ile bütünleşen bu çiçek Aralık ayında tezgahlarda yerini buluyor.

2025'e girmeye bir gün kala çevremizde çok sayıda kokina çiçeği görüyoruz. Tezgahlarda yer bulan bu çiçek özellikle de yılın son ayı boyunca yoğun ilgi görüyor.

Halk arasında bereket ve uğur getirdiğine inanılan kokina çiçeğine ilgi elbette yılbaşı yaklaştıkça da artıyor.

Kırmızı ve yeşil renkleri ile yılbaşı süslerine eşlik eden çiçek Türkiye'de de yurtdışında da yılın son ayı çok fazla ilgi görüyor.

Halk arasında şans getirdiğine inanılan çiçeğin bir yıl boyunca renkleri bozulmadan kalmasıyla da ev sahibi olunacağı yönünde batıl bir inançta söz konusu. Ilıman ortamları seven çiçeği saklamak için için ise fazla bir zorluk yok. Çiçek eğer çok güneş almayan bir yere yerleştirilirse uzun süre yaşayabiliyor.

Fiyatları 350-400 lira arasında değişen çiçek yılbaşı hediyesi olarak da bir seçenek oluyor. Uygun bakımda uzun süre yaşayan çiçeğe haftada bir iki kez su vermekte yeterli olur. Kış soğuğuna dayanalıklı olan çiçeğin yılbaşında tercih edilmesinin bir sebebi de budur.

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