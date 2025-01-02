Yılbaşının kazananı O Ses Türkiye

2024 geride kalırken televizyonların da yılbaşı akşamında verdiği reyting sınavında kimin birinci olduğu belli oldu.

Yıllardır yılbaşı ekranının bir klasiği haline gelen ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’, bu sene de reytinglere damga vurdu. Program, Total’de 8.14, AB’de 10.54 ve ABC1’de aldığı 9.93 reytingle tüm kategorilerde zirvede yer aldı. ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de 20 ünlü isim şarkı söyledi. Özellikle oyuncuların sergiledikleri performanslar, sosyal medyaya da çok konuşuldu.

Açıkçası, kanalların yılbaşı için yayınlayacakları programlar netleştikten sonra ‘O Ses’in yine zirveye yerleşeceğini tahmin etmiştim. Yılbaşıyla ilgili yazımda da bunu belirttim. Çünkü, evinde yılbaşını geçiren izleyiciler için seyredilebilecek en ideal program, ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’di. TV8, günler öncesinden yapılacak hazırlıkların meyvesini aldı. Birinciliği hak etti mi? Sonuna kadar hak eden taraf oldu. Acun Ilıcalı ve ekibini tebrik ediyorum.

‘Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi’ geliyor

‘Dayı’ filminin devamı olan ‘Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi’ için geri sayım başladı. Aksiyon dolu film, 7 Şubat’ta vizyona girecek.

Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat’ın işbirliğiyle hayata geçirilen, Uğur Bayraktar’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, başrolünde ise Ufuk Bayraktar’ın yer aldığı film, izleyicilere unutulmaz bir aksiyon deneyimi sunacak.

Filmde Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç, Umut Oğuz, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Kadir Toprak Karaman, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şükrü Yıldız, Şenol Önder, Emre Ertunç, Önder Yalçın, Selim Güler, Ömer Sina Bayraktar, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carroll, Scott Wells ve Michel Qissi rol alıyor.

‘O Ses Türkiye’ ne zaman başlıyor?

TV8’in sevilen yarışma programı ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de müzik ziyafeti sunuldu. 20 ünlü ismin performans sergilediği gecede hangi jürinin de şampiyon olduğu açıklandı.

Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola’nın jüri üyesi olduğu ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de bu sene Beyazıt Öztürk şampiyon oldu. Beyaz’ın ‘O Ses Türkiye’de ekstra 2 yarışmacı hakkı olacak.

Peki, ‘O Ses Türkiye’ ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı, programın 25 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanmaya başlayacağını duyurdu.