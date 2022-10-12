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  • Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mane'nin kırık telefonunla dalga geçen taraftara verdiği cevap şok etti

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mane'nin kırık telefonunla dalga geçen taraftara verdiği cevap şok etti

Bayern Münihli yıldız futbolcu Saido Mane'nin yıllar önce yaşadığı bir olay yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 10:29
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Yılda 12 milyon Euro kazanan Sadio Mane'nin kırık telefon ekranı ile dalga geçen taraftarlara verdiği efsane cevabı yeniden gündem oldu

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mane'nin kırık telefonunla dalga geçen taraftara verdiği cevap şok etti
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Bu sezonun başında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Senegalli yıldız Saido Mane'nin bir taraftarla yaşadığı ilginç diyalog yeniden gündeme geldi.

Yılda 12 Milyon dolar kazanan Sadio Mane'nin kırık telefon ekranı ile dalga geçen taraftarlara verdiği efsane cevap gündem oldu.

“Açlıktan öldüm, tarlalarda çalıştım, yalınayak futbol oynadım ve okula gitmedim. Şimdi yardım edebilecek güçteyim. Okul, cami, hastane yaptırıyorum. İhtiyacı olan insanlara aylık 70 Euro gönderiyorum. Lüks arabalar, lüks evler sergilememe gerek yok.”

İŞTE MANE'NİN HİKAYESİ

Liverpool’un eski Senegalli yıldızı Sadio Mane’yi futbolla ilgili olan herhangi birinin tanımama ihtimali neredeyse yok. Premier Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazanan ve son olarak da Afrika Uluslar Kupası’nı ülkesi Senegal ile kaldırarak halk kahramanı olan Sadio Mane’nin zorluklarla geçen hayat mücadelesine ve o hayatın Mane’yi nasıl olgun birisi yaptığına, kısacası altın kalpli bir adama nasıl dönüştüğüne birlikte bakalım.

Senegal'in Sedhiou köyünde 10 Nisan 1992'de doğdu, Bambali köyünde amcası ve kuzenlerinin de olduğu 10 kişilik evde büyüdü. Maddi imkansızlıklar yüzünden okula gidemedi…

Kendisi çocukluk yıllarını tarlada çalışarak ve çok sevdiği futbol topunun peşinde koşarak geçirdi. Ergenlik çağına girdiğinde ise kendisine lütfedilen bu saf yeteneği göstermek için yaşadığı yeri terk ederek Senegal'in başkenti Dakar'a gitti.

Generation Foot takımı ile ilk kez profesyonel bir sahada top koşturmaya başladı Senegal’in aslanı.

Toprak sahada oynanan maçlarda Fransız gözlemciler onun yeteceğine hayran kaldı ve Metz takımına transfer oldu takvim yaprakları 2011’i gösterirken. Mane o zaman 19 yaşındaydı.

Kısa süre içerisinde RB Salzburg’un yetenek avcıları peşine düştü ve 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiler ve orada gösterdiği performansla Premier Lig ekibi Southampton’ın yolunu tuttu.

Liverpool 41 milyon Euro transfer bedeli vererek takımına kattı Sadio Mane’yi ve hikayesini tüm dünyaya duyuracak büyük bir yıldız olmuştu artık.

Ödül töreninde de şunları söyledi: "Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ya da 2 uçak isteyeyim. Bunlar bana ve dünyaya ne yapabilir? Aç kaldım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Çok zor dönem geçirdim. Benim eğitimim yok ama kazandığım her şeyi futbola borçluyum. Bu yüzden ülkeme yardım ediyorum.”

Sadio Mane kazandığı paranın neredeyse tamamını hayır işleri için harcıyor. Okul yapıyor, ev yapıyor, hastane yapıyor ve bunları sadece ve sadece istediği için sessizce yapmaya devam ediyor.

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KARACA
12.10.2022 10:35
ADAMSIN  
 
Yorumcu
12.10.2022 10:34
Adamsın Mane  
 
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