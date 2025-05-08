Yılda 4 kez hasadı yapılan bitki! Ekenler paraya para demiyorlar

Samsun'un verimli toprakları üzerinde kurulu Bafra Ovası, tarım ve hayvancılık sektörüne umut vadeden yeni bir yem bitkisiyle tanışıyor: Maralfalfa. Bölgede ekimi yaygınlaşmaya başlayan bu yüksek verimli yem bitkisi, hem çiftçilerin gelirlerini artırma hem de hayvancılıkta verimliliği önemli ölçüde yükseltme potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Maralfalfa Nedir ve Neden Önemli?

Maralfalfa, tropikal iklimlerde yetişen, yüksek protein ve besin değerine sahip, çok yıllık bir yem bitkisidir. Diğer yem bitkilerine göre daha hızlı büyümesi, daha sık hasat imkanı sunması ve kuraklığa dayanıklı olması gibi özellikleriyle öne çıkar. Bafra Ovası'nın iklim koşullarına uyum sağlamasıyla birlikte, bölge çiftçileri için önemli bir alternatif ürün haline gelmeye başladı.

İHA'nın haberine göre; Ankara’dan doğduğu topraklara dönen üretici Ahmet Yüksel’in öncülüğünde Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 30 dönümde ekimi yapılan bitki, bir kez dikildikten sonra 10 ila 15 yıl boyunca hasat edilebiliyor.

Yüksel, bu örnek projeyle bölgeye ekonomik katkı sunmayı ve gençleri tekrar köylere yönlendirmeyi hedefliyor.

YILDA 4 KEZ HASAT EDİLİYOR

Yüksek protein değerine sahip maralfalfa, mısır silajına kıyasla et ve süt veriminde yüzde 30-35 oranında artış sağlıyor. Yılda 2-4 kez hasat edilebilen bu bitki, dönüm başına 50 ila 80 ton verimle üreticilerin ilgisini çekiyor.

TARIM VE HAYVANCILIĞI CANLANDIRABİLİR

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise, bu tür yüksek besin değerli bitkilerin devlet desteğiyle yaygınlaştırılmasının göçü durdurabileceğini ve tarım-hayvancılığı canlandırabileceğini vurguladı.