Yılda sadece bir ay akıyor! Tam 40 metre yükseklikte

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yılda sadece bir ay akıyor! Tam 40 metre yükseklikte

Van’ın Muradiye ilçesinde yer alan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle birlikte akmaya başladı. Yılda bir ay akan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

İlçeye 10 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda yer alan ve yılda bir ay akan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Karların erimeye başlamasıyla yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla güzel görüntü oluşturuyor. Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale dron ile görüntülendi.

Yılda sadece bir ay akıyor! Tam 40 metre yükseklikte

Doğa fotoğrafçısı Harun Altınkaynak, "Muradiye ilçesinde gizli kalmış Yaşar Kemal Şelalesi tam bir doğa harikası. Yazın kuruyan şelale, karların erimesiyle tekrar akmaya başladı. Tüm doğaseverleri bu güzel şelaleyi görmeye davet ediyoruz" dedi.

Yılda sadece bir ay akıyor! Tam 40 metre yükseklikte

Yılda sadece bir ay akıyor! Tam 40 metre yükseklikte

Yılda sadece bir ay akıyor! Tam 40 metre yükseklikte

Yılda sadece bir ay akıyor! Tam 40 metre yükseklikte

Yılda sadece bir ay akıyor! Tam 40 metre yükseklikte

Yılda sadece bir ay akıyor! Tam 40 metre yükseklikte

Yılda sadece bir ay akıyor! Tam 40 metre yükseklikte

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