Yıldıray Çınar, vefatının 18. yılında anıldı

Atakum Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi iş birliği ile Türk halk müziğinin önde gelen ismi Yıldıray Çınar için Ata Sahne Sanat Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi. Anma programı, Türk halk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçının hayat hikayesini anlatıldığı belgesel gösterimi ile başladı. Film gösteriminin ardından Çınar'ın tüm Türkiye'ye sevdirdiği Türk halk müziği eserleri, ADD Türk Halk Müziği Korosu tarafından seslendirildi. Can Kaya şefliğinde sahne alan koro, seçkin eserlerin yer aldığı repertuarı ile büyük beğeni topladı. Ata Sahne'de müzik şöleni yaşatan konserde, solistlerin güçlü performansları ayakta alkışlandı.

"KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın, programda yaptığı konuşmada, "Samsun'un ve ülkemizin unutulmaz sanatçılardan bir tanesi olan ömrünü halka, Türkiye'ye adamış ve Türkiye'nin müzik anlamında tanıtım elçisi olan rahmetli Yıldıray Çınar'ı anmak için bir araya geldik. Belediye Başkanı Serhat Türkel adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türk halk müziği, halkın sesidir, yürekten gelir. Halkın düşüncelerini, sevgilerini dile getirir. Arkadaşlarımız yürekten söylediler ve bizim de yüreklerimizi ısıttılar. Bu ülke hepimizin, kültürel değerlerimize, sanatımıza sahip çıkacağız. Ülkemizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağız. Onun ilkeleri doğrultusunda, gösterdiği yolda hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

"GÖNÜL SOFRASI KURUYORUZ"

Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç ise sanatçının, Anadolu kültürünün geniş kitlelere ulaştırılmasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Yıldıray Çınar güçlü sese ve yoruma sahip olmasının yanı sıra Anadolu'nun ruhunu, kültürünü, sevdasını kalpten kalbe aktaran bir sanatçıdır. O, halk müziğimizin değerini bilen, bu mirası yaşatmak için emek veren ve sesiyle Anadolu'nun her köşesine dokunan bir gönül adamıydı. Samsun'un evladı olarak, bu topraklardan aldığı ilhamı tüm Türkiye'ye taşımayı başarmış, sanat yaşamı boyunca halkıyla gönül köprüsü kurmuştur. Bu akşam burada Yıldıray Çınar'ın anısını yaşatırken aynı zamanda Türk halk müziğimizin köklerine sahip çıkıyor, gelecek kuşaklara bu değerleri aktarmak için bir gönül sofrası kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa, CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, ADD Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.