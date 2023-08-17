YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRAYA VERECEKTİR
Yayın Tarihi:
İhale Tarihi : 31/08/2023
İhale Saati : 10:00
İhale Yeri : Encümen Toplantı Salonu
İşin Adı : Çınarönü Mh. Ankarayolu Cd. 3567 ada 36 parsel üzerinde hazırlanan proje kapsamında Öğrenci Yurdu ve Ticaret Binasının sınırlı ayni hak tesisi olarak 29 yıl süre ile kiraya verilmesi işi.
Yüzölçümü : 4.377,49 m2
Tahmini Bedeli : Aylık 123.585,00 TL (%20 KDV hariç)
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Kapalı teklif usulü
Geçici Teminatı : 1.290.227,40 TL
-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, 31/08/2023 Salı günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.
- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi
- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat
- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge
- Teklif Mektubu
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01877450