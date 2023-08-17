YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRAYA VERECEKTİR

Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2023 / 00:01

İhale Tarihi : 31/08/2023

İhale Saati : 10:00

İhale Yeri : Encümen Toplantı Salonu

İşin Adı : Çınarönü Mh. Ankarayolu Cd. 3567 ada 36 parsel üzerinde hazırlanan proje kapsamında Öğrenci Yurdu ve Ticaret Binasının sınırlı ayni hak tesisi olarak 29 yıl süre ile kiraya verilmesi işi.

Yüzölçümü : 4.377,49 m2

Tahmini Bedeli : Aylık 123.585,00 TL (%20 KDV hariç)

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Kapalı teklif usulü

Geçici Teminatı : 1.290.227,40 TL





-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, 31/08/2023 Salı günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.



Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı

Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat

Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge

Teklif Mektubu