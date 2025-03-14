Yıldırım Belediyesi’nden deprem eğitimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yıldırım Belediyesi’nden deprem eğitimi

Yıldırım Belediyesi, deprem ve depreme hazırlık konusunda farkındalık oluşturan çalışmalarına devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, deprem ve depreme hazırlık konusunda farkındalık oluşturan çalışmalarına devam ediyor. Öğretim yılı başından itibaren 9 okulda yaklaşık 3 bin 450 öğrenci ve öğretmene eğitim veren Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, Peyami Safa Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine çök-kapan-tutun hareketi, okuldan güvenli tahliye, afet toplanma alanı, deprem anında ve sonrasında doğru hareket etme yöntemleri konularında teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Depreme karşı bilinçli ve hazırlıklı olunmasını sağlamak için düzenlenen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimin çok yararlı geçtiğini ifade eden Okul Müdürü Kaan Bayrakçı, Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Yıldırım Belediyesi’nden deprem eğitimi

Yıldırım Belediyesi’nden deprem eğitimi

Yıldırım Belediyesi’nden deprem eğitimi

Yıldırım Belediyesi’nden deprem eğitimi

Yıldırım Belediyesi’nden deprem eğitimi

Yıldırım Belediyesi’nden deprem eğitimi

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