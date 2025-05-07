Yıldırım canlı yayına denk geldi. Oyun oynarken şok yaşadı

Beyazıtpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Binanın altındaki iş yerinin sahibi genç, o sırada cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayıp çay içerken yıldırıma yakalandı.

Patlama sesiyle büyük korku yaşayan 27 yaşındaki Nurettin Gülünaz, "Gök gürledi. Ne yağacağımı şaşırdım. Yıldırım 10 metre kadar yakınına düştü" diye konuştu.

Mahalleyi aydınlatan yıldırımın büyük bir gürültüye neden olduğunu anlatan mahalle muhtarı Ali Kanar da, "Büyük bir patlamayla kendimizi dışarı attık. Ortalık bir anda aydınlandı. Yıldırımın karşı binanın çatısına düştüğünü öğrendik. İtfaiye ekipleri de mahalleye geldi. Herhangi bir zarar yok" şeklinde konuştu.

Yıldırımın etrafı aydınlattığı görüntüler iş yerlerinin kameraları tarafından da kaydedildi.