Yıldırım canlı yayına denk geldi. Oyun oynarken şok yaşadı

Kaynak: İHA

Amasya’da cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayan gencin önünde bulunduğu binanın üzerine yıldırım düştü. Patlama sesi ve görüntüler kameraya yansıdı.

Beyazıtpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Binanın altındaki iş yerinin sahibi genç, o sırada cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayıp çay içerken yıldırıma yakalandı.

aw449525-02.jpg

Patlama sesiyle büyük korku yaşayan 27 yaşındaki Nurettin Gülünaz, "Gök gürledi. Ne yağacağımı şaşırdım. Yıldırım 10 metre kadar yakınına düştü" diye konuştu.

aw449525-01.jpg

Mahalleyi aydınlatan yıldırımın büyük bir gürültüye neden olduğunu anlatan mahalle muhtarı Ali Kanar da, "Büyük bir patlamayla kendimizi dışarı attık. Ortalık bir anda aydınlandı. Yıldırımın karşı binanın çatısına düştüğünü öğrendik. İtfaiye ekipleri de mahalleye geldi. Herhangi bir zarar yok" şeklinde konuştu.

aw449525-04.jpg

Yıldırımın etrafı aydınlattığı görüntüler iş yerlerinin kameraları tarafından da kaydedildi.

Son Haberler
Maliye kümesteki kazı bağırtarak yoluyor!..
Maliye kümesteki kazı bağırtarak yoluyor!..
Dr. Devlet Bahçeli: ‘Sağda Birleşme: Niçin ve Nasıl?’
Dr. Devlet Bahçeli: ‘Sağda Birleşme: Niçin ve Nasıl?’
Epey zamandır rüzgâr ekiliyor
Epey zamandır rüzgâr ekiliyor
Yassıada gibi İmralı canlı yayınlansın
Yassıada gibi İmralı canlı yayınlansın
Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir dengeler
Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir dengeler