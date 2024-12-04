Yıldırım Demirören Beşiktaş Başkanlığına aday olacak mı? 12 yıl sonra ilk kez konuştu

Beşiktaş’ın ve TFF’nin eski başkanlarından Yıldırım Demirören uzun süren sessizliğini bozdu. Beşiktaş’ın tarihindeki en kaotik dönemlerinden birinde konuşma kararı alan Demirören, siyah beyazlı kulüple ilgili açıklamalar yaptı.

Fanatik, Milliyet ve Hürriyet gazetelerine konuşan Demirören ile ilgili yanıtı en çok merak edilen soru 29 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçimde aday olup olmayacağı konusundaydı. Demirören, aday olmayacağını belirterek, “Ancak olan bitene de seyirci kalamam” dedi.

Demirören, “Beşiktaş’ı sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmak bizim Beşiktaşlı karakterimize uymaz. Beşiktaş’ın çok değerli akil insanları var. Eski başkanları, yöneticileri var. Onların da şu sıralar içi kan ağlıyordur, ben öncülük yaptım hızlı bir biçimde aksiyon alıp Beşiktaşımızı aydınlık günlere taşımamız lazım. Türk futbolu iki takımlı bir lige doğru gidiyor. Beşiktaş’ın başarılarıyla bunu izin vermemesi gerekir” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ 12 YIL SONRA İLK KEZ KONUŞTUM”

12 yıl sonra ilk kez Beşiktaş ile ilgili konuştuğuna dikkat çeken Demirören, “İyi gününde kötü gününde sessiz kalmayı, sürece saygı duymayı yeğledim. Ama bu yaşadıklarımız karşısında kayıtsız kalamam. İnanamıyorum, uykularım kaçıyor. Beşiktaş bu durumlara düşecek bir camia değil. İddialar, konuşulanlar benim gibi tüm Beşiktaşlıları rahatsız ediyor. Yakın çevrem, ailem; telefonlarım susmak bilmiyor. ‘Bu büyük camiaya ne oldu!’ diyorlar. Beşiktaşlı anne babaların çocukları artık başka takımlara yöneliyor. Camiamız, Beşiktaş’a gönül verenler öncelikle şunu bilsin. Beşiktaş sahipsiz değil. Ama bizlerin de bir takım uyarıları yapma vakti geldi. Şunun altını çizeyim, Beşiktaş’ın gücü Başkanıdır. O koltuk çok farklı. Etkisi büyük. Şu anda da Beşiktaş’a iyi bir Başkan lazım. Peki bu başkan kim dersen, yok." açıklamasında bulundu.

Demirören, açıklamalarının adaylık sinyali olduğunu düşünen insanlar olacağını belirterek, “Ama ben başkan olmak için değil, bir eski başkan, bir Beşiktaşlı olarak kendimi sorumlu hissettiğim için konuşuyorum. Uyuyamıyorum üzüntüden dedim. Daha ne diyeyim. Başkanlık değil, Beşiktaş benim düşüncem” ifadelerini kullandı.

“BU İDDİALARI DİLE GETİRMENİN YOLU MEDYA DEĞİLDİR”

"Hasan Arat yönetimi ile ilgili Samet Aybaba bir takım iddialarda bulundu? Bu iddialarla ilgili olarak ne diyorsunuz?" sorusuna cevap veren Yıldırım Demirören, "Ben Hasan Bey’i dinlemeden bu konuda bir yorum yapamam. Ama şunu söylemeliyim. Bu iddiaları dile getirmenin yolu, hele Beşiktaş’ta, medya değildir. Çıkar divan kurulunda konuşursunuz. Gereken neyse orada gereği yapılır." diye konuştu.

“BAŞKAN İSTİFA EDERSE YÖNETİM DE GİDER”

"Arat istifa etti, Yücel devam dedi?" şeklinde soru yöneltilen Demirören, "O da çok yanlış. Genel Kurul başkan adaylarına oy verir. Başkan istifa ediyorsa, yönetim de istifa eder. Bir ikinci yanlış da iki başkanlı sistemdi. Beşiktaş başkanı, Beşiktaş’ın başkanıdır. Futbol A.Ş. başka, dernek başka kurum değildir." açıklamasında bulundu.