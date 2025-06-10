Yıldırım Demirören Galatasaray ile anlaştı. İmzalar atıldı. Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Ajans 1905’ten Süleyman Rodop’un haberine göre, Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezona iddialı hazırlanırken transfer bütçesini güçlendirmek için sponsorluk görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, göğüs sponsorluğu için Pasifik Holding ile el sıkışırken, forma kol sponsorluğu için Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu Misli ile anlaşma sağladı.

Misli ile 1 yıllığına 2.5 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı. Bu anlaşmalar, kulübün mali yapısını güçlendirerek transfer piyasasında daha rahat hareket etmesini sağlayacak.

Galatasaray’ın Misli ile yaptığı anlaşma, kulübe önemli bir maddi kaynak sunuyor. 2.5 milyon dolarlık sponsorluk, sarı-kırmızılıların forma kolunda Misli logosunu taşıyacak. Anlaşma, kulübün marka değerini artırırken, transfer döneminde yıldız isimleri kadroya katma hedefini destekleyecek. Galatasaray yönetimi, bu gelirle hem mevcut kadroyu korumayı hem de yeni transferlerle takımı güçlendirmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇILDIRDI

Yıldırım Demirören’in Misli’siyle Galatasaray’a sponsor olması, Beşiktaş camiasında büyük yankı uyandırdı. Eski Beşiktaş Başkanı olan Demirören’in, ezeli rakibe destek vermesi siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren taraftarlar, Demirören’in zor günler geçiren Beşiktaş’a destek olması gerektiğini vurguladı. Paylaşımlarda, “Beşiktaş’ın efsane başkanı, şimdi rakibimize sponsor oluyor” gibi ifadeler öne çıktı.

Sarı-kırmızılılar, sponsorluk gelirleriyle transfer piyasasında daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda, özellikle orta saha ve hücum hattına takviye planlanıyor. Kulüp, Avrupa’da da ses getirecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KARAR TARTIŞMA YARATTI

Yıldırım Demirören’in Galatasaray ile anlaşması, Türk futbolunda yeni bir tartışma başlattı. Beşiktaş’ın eski başkanı olarak bilinen Demirören’in bu hamlesi, taraftarlar arasında sadakat tartışmalarını alevlendirdi. Bazı taraftarlar, iş dünyasında böyle kararların normal olduğunu savunurken, çoğunluk duygusal bir bağla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Galatasaray, yeni sponsorluklarla mali yapısını güçlendirirken, taraftarlarını da heyecanlandırmayı hedefliyor. Kulübün, bu gelirlerle transferde agresif bir strateji izlemesi bekleniyor.