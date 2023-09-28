Yıldırım düşen ev alev alev yandı

Yangın, Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi’nin Karamolla mevkiinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeyi etkisi altına alan yağışlı havada, Karamolla Mahallesi’nde Metin Karakoç’a ait ikamete yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesinin hemen ardından evin çatı kısmı ile evin hemen yanında bulunan samanlar yanmaya başladı. Alevleri gören mahalleli vatandaşlar bir yandan yangına müdahale etmeye başlarken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, mahalleli vatandaşlar ile jandarma personelleri de söndürme çalışmalarına büyük destek verdi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çevredeki başka bir eve sıçramadan kontrol altına alınan yangında, ikamet ile ikametin bitişiğinde bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.