Yıldırım düşen ev alev alev yandı

Manisa’nın Kula ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan taş ev ile eve bitişik halde bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Yıldırım düşen ev alev alev yandı

Yangın, Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi’nin Karamolla mevkiinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeyi etkisi altına alan yağışlı havada, Karamolla Mahallesi’nde Metin Karakoç’a ait ikamete yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesinin hemen ardından evin çatı kısmı ile evin hemen yanında bulunan samanlar yanmaya başladı. Alevleri gören mahalleli vatandaşlar bir yandan yangına müdahale etmeye başlarken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, mahalleli vatandaşlar ile jandarma personelleri de söndürme çalışmalarına büyük destek verdi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çevredeki başka bir eve sıçramadan kontrol altına alınan yangında, ikamet ile ikametin bitişiğinde bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Son Haberler
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı Teknoloji - Otomotiv
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı Spor
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı Spor
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı Spor
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü Yaşam
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü
Fenerbahçe Başakşehir ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe Başakşehir ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi