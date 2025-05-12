Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Çorum’un Alaca ilçesinde yıldırım düşen evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesi Suludere köyünde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, köydeki bir eve yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesi ile evde yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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