Yıldırım düştü 556 koyun telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Söğütlü köyünde merada hayvanlar otlanırken aniden bastıran yağmur sonrası yıldırım çarptı. Yıldırımın sürüye çarpması ile birlikte sürüden 56 koyun telef oldu. Olayda çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Telef olan koyunlar ise açılan bir çukura gömüldü.