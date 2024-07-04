Yıldırım düştü orman yangını çıktı

Karabük Ovacık’ta ilçeye bağlı olan Yaylacılar ve Soğanlı köyü arasına yıldırım düşmesi sonucunda orman yangını meydana geldi. Yangından dolayı çıkan dumanları gören köylüler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve su tankeri intikal etti.

Rüzgarın da etkisi ile yangın 20 hektarlık alan için söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıktığı yer sarp kayalık olması sebebi ile söndürme çalışmalarında zorluk yaşanıyor. Karabük Valiliğinden şu açıklama yapıldı:

Sabah saat 07.45 sıralarında Ovacık ilçemiz Yaylacılar Köyü ile Soğanlı Köyü Üzümcük Mahallesi arasında bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına 1 adet iş makinesi, 16 adet arazöz, 4 adet su tankeri ve 60 yangın söndürme personeli tarafından müdahale edilmektedir. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir”