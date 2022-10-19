﻿Yıldırım Osmaniye'ye böyle düştü

İHA'nın haberine göre, Kadirli ilçesinde gece saatlerinde yağan sağanak öncesi, şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yıldırımın ilçe merkezine yakın bir bölgeye düşme anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Düşen yıldırımın ardından ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı. Yangın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

YILDIRIM NASIL OLUŞUR

Yıldırım: Negatif yüklü bulut ile pozitif yüklü yer arasında meydana gelen yüksek bir elektrik atlamasıdır. Genellikle yerden buluta doğru gerçekleşir. Bazı durumlarda buluttan yere doğru da olabilir. Kısaca, bulut ile yer arasındaki elektrik boşalmasına yıldırım adı verilir.

Yıldırım Oluşumu: Bulutların yere bakan kısmı genellikle negatif yüklüdür. Buluttan düşen su damlaları, düşüş sırasında pozitif yükle yüklenirler. Bu damlalar yere düştükleri zaman yeryüzünde pozitif gerilimi arttırırlar. Gerilim zirveye geldiğinde negatif yüklü bulut ile pozitif yüklü yer arasında elektrik boşalması oluşur.

Öten yandan yıldırım negatif yüklü bulut ile pozitif yüklü yer arasında gerçekleşen elektrik atlamasıdır. Bu neden ile yeryüzüne düşen yıldırımdır. Yıldırım olayında genellikle olay yerden buluta doğru gerçekleşir.