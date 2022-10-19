19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yıldırım Osmaniye'ye böyle düştü

Osmaniye’de gece saatlerinde yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:37
Takip Et

Yıldırım Osmaniye'ye böyle düştü

Yıldırım Osmaniye'ye böyle düştü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kadirli ilçesinde gece saatlerinde yağan sağanak öncesi, şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yıldırımın ilçe merkezine yakın bir bölgeye düşme anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Düşen yıldırımın ardından ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı. Yangın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

YILDIRIM NASIL OLUŞUR

Yıldırım: Negatif yüklü bulut ile pozitif yüklü yer arasında meydana gelen yüksek bir elektrik atlamasıdır. Genellikle yerden buluta doğru gerçekleşir. Bazı durumlarda buluttan yere doğru da olabilir. Kısaca, bulut ile yer arasındaki elektrik boşalmasına yıldırım adı verilir.

Yıldırım Oluşumu: Bulutların yere bakan kısmı genellikle negatif yüklüdür. Buluttan düşen su damlaları, düşüş sırasında pozitif yükle yüklenirler. Bu damlalar yere düştükleri zaman yeryüzünde pozitif gerilimi arttırırlar. Gerilim zirveye geldiğinde negatif yüklü bulut ile pozitif yüklü yer arasında elektrik boşalması oluşur.

Öten yandan yıldırım negatif yüklü bulut ile pozitif yüklü yer arasında gerçekleşen elektrik atlamasıdır. Bu neden ile yeryüzüne düşen yıldırımdır. Yıldırım olayında genellikle olay yerden buluta doğru gerçekleşir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
1
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
3
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
4
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
5
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
6
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
7
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. personel alacak
﻿Yıldırım Osmaniye'ye böyle düştü
﻿Yıldırım Osmaniye'ye böyle düştü
﻿Yıldırım Osmaniye'ye böyle düştü
﻿Pandemi yaradı, dermokozmetik pazarı 130 milyar dolara koşuyor
﻿Pandemi yaradı, dermokozmetik pazarı 130 milyar dolara koşuyor
﻿Pandemi yaradı, dermokozmetik pazarı 130 milyar dolara koşuyor
﻿Ankara’da ele geçirildi! Tam 3 ton 20 kilogram
﻿Ankara’da ele geçirildi! Tam 3 ton 20 kilogram
﻿Ankara’da ele geçirildi! Tam 3 ton 20 kilogram
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.