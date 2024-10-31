Yıldırım’da kaçakla mücadele sürüyor

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yıldırım'ı depreme karşı dirençli bir kent haline getirmek için yoğun mesai harcayan Yıldırım Belediyesi, kaçak yapı ile mücadelesini sürdürüyor. Şehir merkezinin yanı sıra koruma alanları ve tarım arazileri üzerine de imara aykırı şekilde inşaat yapanlara göz açtırmayan Yıldırım Belediyesi, nisan ayından bu yana tespit ettikleri78yapıyı yıktı.

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukukî sürelerin ardından yıkılıyor. Depreme dirençli kent üretmenin birinci adımının kaçak yapıyla mücadele olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek "İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana 969 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz bundan sonra da artarak devam edecek" dedi.