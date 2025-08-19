Yıldırım’da yaz sineması keyfi

Nostaljik "yazlık sinema" kültürünün yeniden hayat bulduğu ve Yıldırımların aileleri ile keyifli zaman geçirdiği sinema gösterimleri 3 farklı noktada yapıldı.

Şirinevler Mahallesi'nde Örümcek Adam 1, Yıldırım Külliyesi'nde Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu, Piremir Mahallesi'nde ise Neşeli Günler filmleri vatandaşlarla buluşturuldu.

İNSANA DOKUNAN HİZMET

Yıldırımlıların yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Bir yandan şehri imar ederken bir yandan da hemşehrilerimiz için kültür, sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın aileleri ile keyifli zaman geçirdikleri, kentimize renk katan bu tarz etkinlikleri değerli buluyoruz. Bundan sonra da insana dokunan, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.