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Alperen attı Houston Rockets fark yedi

NBA'de Phoenix Suns, Houston Rockets'ı 124-109 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, mücadelede 16 sayı, 9 ribaunt, 2 asist yaptı

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:20
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Yıldız basketbolcu Alperen'in 16 sayısı Rockets'a yetmeyince Phoenix Suns kazandı

Alperen attı Houston Rockets fark yedi
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NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Konuk ettiği Denver Nuggets'ı 121-110 mağlup eden Los Angeles Lakers, 6. maçında galibiyetle tanıştı.

Lakers'ı galibiyete, 26 sayı, 8 asist, 6 ribauntla oynayan LeBron James, 23 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza atan Anthony Davis ve 18 sayı, 8 ribaunt, 8 asist üreten Russell Westbrook taşıdı.

Nuggets'ta Nikola Jokic 23 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Jamal Murray 21 sayı, 5 asist ve Aaron Gordon 18 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Alperen'den Suns'a karşı 16 sayı

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, Houston Rockets'ı 124-109 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Suns'ın all-star şutör gardı Devin Booker 30 sayı, 6 asistle sahanın en skoreri oldu. Cameron Johnson 19 sayı, 7 ribaunt, Chris Paul de 10 sayı, 15 asistlik katkıda bulundu.

Batı Konferansı'nda son sıraya gerileyen Rockets'ta Kevin Porter 26 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Alperen Şengün ise 16 sayı, 9 ribaunt, 2 asist üretti.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın evinde 121-108 kazandığı New York Knicks karşılaşmasını 3 sayıyla tamamladı.

Arka arkaya 5. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 38 sayı, 12 asist ve Kevin Love 29 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Doncic 30 sayının altına düşmüyor

All-star oyuncu Luka Doncic'in 44 sayı, 5 asistle sürüklediği Dallas Mavericks, ağırladığı Orlando Magic'i 114-105 mağlup etti. 23 yaşındaki Doncic, bir NBA sezonundaki ilk 6 maçında da 30 sayı barajını geçen 6. oyuncu oldu. Bunu son olarak 1986-1987 sezonunda Michael Jordan başarmıştı.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 91-112

Boston Celtics-Washington Wizards: 112-94

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 128-114

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 121-108

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 107-98

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 114-105

Phoenix Suns-Houston Rockets: 124-109

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 121-110

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