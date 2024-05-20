Yıldız basketçi emekli oldu

Belarus'ta gerçekleşen 2020 seçimlerinde Lukashenka'nun kendisini galip etmesinden sonra patlak veren protestolara destek açıklamasında bulunan Snytina, bu olaydan sonra memleketini terk etmek zorunda kalarak milli takımı da bıraktığını açıklamıştı.

Son iki yıldır London Lions formasını terleten basketbolcu, dün oynanan İngiltere Şampiyonası Finali sonrasında kariyerini noktaladığını duyurdu.

Dün oynanan İngiltere playoff finalinde Londra Lions, Newcastle Eagles'ı 92-65 mağlup ederek Britanya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Müsabakada 28 dakika 11 saniye görev alan Belaruslu oyuncu toplamda 11 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı.

Snytina, Londra Lions formasıyla Arupa'nın en büyük ikinci basketbol turnuvası olan Eurocup'ı kazanmıştı.

Kariyeri boyunca Ekaterina, Belarus, Fransa, Rusya, Polonya, Türkiye, Macaristan ve İngiltere kulüplerde forma giyen Snytina, Belarus basketbol tarihinin en büyük başarılarından biri olan Eurobasket 2007 şampiyonasında kazanan bronz madalyanın kazanılmasında da büyük rol oynamıştı.