Yıldız basketçi emekli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız basketçi emekli oldu
Belaruslu yıldız basketbolcu Katsiaryna Snytsina basketbol kariyerini noktalığını açıkladı. Uzun süre Belarus Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanlığını yapan Snytsina, 2008 Pekin, 2016 Rio'daki Olimpiyat Oyunlarına katılmış ve 2007 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı. Yıldız basketçi Belarus, Polonya ve Fransa'da lig şampiyonluğunu da tattıktan sonra basketbola veda etti.

Belarus'ta gerçekleşen 2020 seçimlerinde Lukashenka'nun kendisini galip etmesinden sonra patlak veren protestolara destek açıklamasında bulunan Snytina, bu olaydan sonra memleketini terk etmek zorunda kalarak milli takımı da bıraktığını açıklamıştı.

Son iki yıldır London Lions formasını terleten basketbolcu, dün oynanan İngiltere Şampiyonası Finali sonrasında kariyerini noktaladığını duyurdu.

Dün oynanan İngiltere playoff finalinde Londra Lions, Newcastle Eagles'ı 92-65 mağlup ederek Britanya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Müsabakada 28 dakika 11 saniye görev alan Belaruslu oyuncu toplamda 11 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı.

Snytina, Londra Lions formasıyla Arupa'nın en büyük ikinci basketbol turnuvası olan Eurocup'ı kazanmıştı.

Kariyeri boyunca Ekaterina, Belarus, Fransa, Rusya, Polonya, Türkiye, Macaristan ve İngiltere kulüplerde forma giyen Snytina, Belarus basketbol tarihinin en büyük başarılarından biri olan Eurobasket 2007 şampiyonasında kazanan bronz madalyanın kazanılmasında da büyük rol oynamıştı.

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