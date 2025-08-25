Yıldız Çağrı Atiksoy'dan imalı paylaşım

Magazin dünyası, ünlü oyuncular Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çevresinde dönen spekülasyonlarla çalkalanıyor. 2022’de dünyaevine giren ve 2024’te kızları Mira Milena’yı kucaklarına alan çift, son dönemde ortaya atılan yasak aşk iddialarıyla gündemin merkezine yerleşti.

Oktay’ın konuya ilişkin sessizliği ve Atiksoy’un sosyal medyada paylaştığı esrarengiz bir gönderi, tartışmaları alevlendirdi.

GÖRKEMLİ BİR AŞK HİKÂYESİ

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022’de Polonezköy’de gerçekleşen unutulmaz bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Çift, bir gün öncesinde evlerinin bahçesinde düzenlenen sade bir nikâh töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. 21 Mayıs 2024’te kızları Mira Milena’nın doğumuyla mutlulukları katlanan çift, o dönemde yaşadıkları zorlu doğum sürecini de atlatmıştı. Bu mutlu tablo, son günlerde ortaya çıkan iddialarla gölgelenmeye başladı.

SOSYAL MEDYADA FIRTINA

Son haftalarda çiftin sosyal medya hareketleri, magazin gündemine damga vurdu. İddialara göre, Oktay ve Atiksoy bir süre birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktı. Bu durum, hayranlar arasında boşanma söylentilerini tetikledi. Ancak kısa süre sonra çiftin yeniden takipleşmeye başlaması, spekülasyonları geçici olarak dindirdi.

Oktay, ailesiyle çekilmiş bir fotoğrafı “Aile her şeydir” notuyla paylaşarak dedikodulara nokta koymaya çalıştı.

HUKUKİ ADIM ATILDI MI?

Yasak aşk ve taciz iddialarının medyada geniş yankı bulması, Berk Oktay’ı harekete geçirdi. Oyuncunun avukatı Nagehan Boyraz, yaptığı açıklamada, asılsız haberlere karşı yasal yollara başvurulacağını belirtti.

Oktay’ın bu hamlesi, iddiaların ciddiye alındığını ve çiftin konuya hassasiyetle yaklaştığını gösterdi.

ATİKSOY’UN ESRARENGİZ MESAJI

Gündemin sıcak konusu haline gelen iddialar arasında, Yıldız Çağrı Atiksoy’un sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf büyük yankı uyandırdı. Atiksoy’un, denize dalış anını yansıtan ve yalnızlık hissi uyandıran bir kareyi paylaşması, takipçiler tarafından “Berk Oktay’a mesaj” olarak yorumlandı.

Gönderinin kısa sürede silinmesi ise spekülasyonları körükledi. Kullanıcılar, bu paylaşımı çift arasındaki olası bir gerilimin yansıması olarak değerlendirdi

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, özel hayatlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Çiftin iddialara nasıl yanıt vereceği ve evliliklerinin geleceği, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medyadaki her hareketleri olay yaratan çift, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.