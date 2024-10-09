Yıldız çift ayrıldı: 24 yıllık aşk sona erdi

Hırvatistan'ın ünlü şarkıcıları Danijela Martinović ve Petar Grašo'nun 24 yıllık ilişkisi kısa bir süre önce sona erdi. Bu ayrılık, Hırvat kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Petar Grašo, ayrılıktan kısa bir süre sonra müzisyen Tonči Huljić'in kızı Hana Huljić ile evlendi ve çiftin Alba adında bir kızı oldu. Şimdi ise ikinci çocuklarını bekliyorlar. Bu hızlı gelişmeler, özellikle Grašo'nun yeni bir aile kurma süreci, Danijela’nın sessizliğiyle birleşince ayrılığın nedenlerine dair birçok spekülasyona yol açtı.

DANİJELA’NIN İÇSEL YOLCULUĞU

Danijela Martinović, ayrılıktan sonra basına yansıyan ilk açıklamalarında, kendisiyle hesaplaşma sürecine girdiğini belirtti. Şarkıcının, "Artık kendimi küçümsemekten, yargılamaktan ve dışlamaktan özgürüm. Bizi en çok kendimiz zedeleriz ve bunu ancak tecrübeyle anlayabiliyoruz," şeklindeki sözleri, pek çok kişi tarafından eski sevgilisi Petar Grašo'ya gönderilen bir mesaj olarak yorumlandı. Bu açıklamalar, Danijela’nın kendini yeniden bulma sürecinde olduğunun ve zor zamanları geride bırakmaya çalıştığının bir işareti olarak görüldü.

DANİJELA’DAN TAVSİYELER

Danijela Martinović, ayrılık sonrası yaptığı açıklamalarda kadınlara önemli bir tavsiyede bulundu: "Kadınlar, ilişkilerine aceleyle başlamasınlar ve partnerlerinin önce arkadaşları olmasına özen göstersinler. Arkadaşlık, tüm ilişkilerin temelidir. Bir arkadaş sizi dinler, yargılamaz ve kolayca kızmaz. Bu çok önemlidir." Bu sözler, Danijela’nın geçmiş deneyimlerinden aldığı dersleri yansıtırken, Petar Grašo ile olan ilişkileri hakkında fazla detay vermedi. İkili arasındaki ilişkinin sonrasında dost kalıp kalmadıkları ise hala bir merak konusu.