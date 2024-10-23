Yıldız çift Rhythm House’u 5,75 milyon dolara satın aldı

Sonam Kapoor ve eşi Anand Ahuja, Mumbai'nin efsanevi müzik mağazası Rhythm House'u 5,75 milyon dolar karşılığında satın aldı. Bloomberg'in haberine göre, çiftin Bhaane Group'u bu ünlü mağazayı portföylerine kattı. Rhythm House, 1940’larda kuruldu ve Mumbai'nin Kala Ghoda bölgesinde bulunuyor. Mağaza, 2018 yılında, mücevher şirketi sahibi Nirav Modi’nin bankalara olan borçlarını ödeyememesi sonucu kapanmıştı.

Hint iflas mahkemesi tarafından atanan bir yetkili, satışın ilgili komite tarafından onaylandığını açıkladı. Satın alma işlemi, Sonam Kapoor'un kayınpederi Harish Ahuja’ya ait olan Shahi Exports Pvt’ye bağlı Bhaane tarafından da doğrulandı.

Mağaza geçmişte Pandit Ravi Shankar ve Jethro Tull’dan Ian Anderson gibi ünlü müzisyenleri ağırladı. 2017 yılında Nirav Modi, mağazayı Curmally ailesinden 3,85 milyon dolar karşılığında satın almış, burayı lüks bir mücevher mağazasına dönüştürmeyi planlamıştı.

Sonam Kapoor ve Anand Ahuja, 2018'de evlendiler ve 2022 yılında oğulları Vayu'yu kucaklarına aldılar. Çift, ağırlıklı olarak Londra'da yaşıyor.