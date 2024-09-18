Yıldız çiftin hukuk savaşı sürüyor

Reality şov yıldızları Shannon Beador ve eski sevgilisi John Janssen, aralarındaki 75 bin dolarlık borç davasında uzlaşmaya yanaşmıyorlar. Mahkemeye, arabuluculuk ya da duruşma dışı anlaşma fikrine sıcak bakmadıklarını bildirerek, hukuki mücadelelerini sürdürme niyetinde olduklarını açıkça ifade ettiler.

John Janssen, ilişkileri sırasında Beador'a verdiği toplam 75 bin doları geri alamadığını iddia ederek dava açmıştı. Beador ise bu paranın bir borç olmadığını, ilişkileri boyunca paylaştıkları mali kaynakların bir parçası olduğunu savunuyor. Janssen, Beador'un yüz germe ameliyatı için önce 40 bin dolar, ardından da ek olarak 35 bin dolar daha istediğini, ancak bu taleplerin geri ödenmediğini belirtiyor.

Mahkemeye sunulan belgelerde Janssen, Beador'un yalvarışlarını ve geri ödeme taleplerini görmezden geldiğini öne sürüyor. Ancak Shannon Beador, Janssen'in bu iddialarını tamamen reddederek, ilişkileri boyunca paranın borç değil, ortak yaşam giderlerinin bir parçası olarak kullanıldığını belirtiyor.

Beador'un hukuk ekibi, Janssen'in bu parayı "kredi" olarak adlandırmasının tek nedeninin ilişkinin sona ermesi olduğunu savunuyor. Avukatları ayrıca, Janssen'in iddia ettiği zararların aslında kendi ihmallerinden kaynaklandığını ve Beador'un bu zararlardan sorumlu tutulamayacağını belirtiyor.

Beador, dava sonucunda Janssen’in kendisine avukatlık ücretlerini ödemesini talep ediyor. Ayrıca, Janssen'in iddialarının asılsız, temelsiz ve mantıksız olduğunu ifade eden Beador’un avukatı, bu iddialar nedeniyle müvekkilinin yasal haklarını korumak için harekete geçtiklerini söylüyor.