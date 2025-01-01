Yıldız Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yıldız Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı

Sivas'ın Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yeni yılın ilk gününde kayak tutkunlarını ve tatilcileri ağırladı. Şehir merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkez, 2024'ün ilk gününde kayak ve kış sporları meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı.

Kar kalınlığının 75 santimetreyi bulduğu ve 6 pistin açık olduğu kayak merkezinde, profesyonel kayakçılar ve amatör kayak severler, yeni yılın ilk gününü karda kayarak geçirdi. Kayak, snowboard, buz pateni ve kızakla kayma gibi çeşitli aktivitelerle dolu olan Yıldız Dağı, ziyaretçilerine kışın keyfini doyasıya yaşama imkanı sundu.

Merkeze gelenlerden Mahir Budak, yaptığı açıklamada, "Güzel bir ortamda kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Pistler çok güzel, ortam harika. Ayrıca tesisler oldukça ekonomik, bu da insanların buraya gelmesini sağlıyor" dedi. Yıldız Dağı'nda yeni yılın ilk gününü ailesiyle geçiren Budak, 2024 yılının hem kendisi hem de tüm insanlık için daha sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını temenni etti.

Ezgi Budak ise, merkeze açıldığından beri her kayak sezonu buraya geldiklerini belirterek, "Kayak gerçekten çok eğlenceli bir aktivite. Yeni yıla da farklı ve keyifli bir aktiviteyle başlamak çok güzel" dedi.

Hasan Örgen de yıllardır Yıldız Dağı'na gelerek kayak yaptığını ifade etti. "Merkezde her türlü imkan var, bu yüzden her yıl buraya geliyorum. Kayakseverleri buraya davet ediyorum" diyen Örgen, merkezin kayak tutkunları için ideal bir yer olduğunu vurguladı.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayakçılara ve tatilcilere modern mekanik tesisler ve konforlu bir ortam sunuyor. Merkezde 2 bin 551 metre ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve T-bar gibi kayak tesisleri bulunuyor. Ayrıca, otel, kafe, restoran ve 25 bungalov gibi çeşitli konaklama seçenekleri de mevcut.

Kayak merkezinin sunduğu imkânlar, hem amatör hem de profesyonel kayakçılar için ideal bir ortam sağlarken, aileler ve tatilciler için de eğlenceli bir kış tatili deneyimi sunuyor. Yıldız Dağı, her yıl olduğu gibi 2024'te de kayak severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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