Hülya Avşar'ın 'Yıldız De Bana' programı için yapımcıyla yaşadığı 550 bin TL'lik alacak krizi uzlaşmayla bitti. Mahkemeye taşınan dava feragatle kapandı; taraflar anlaşarak hukuk mücadelesini noktaladı.

Kısa ömürlü bir yarışma programı, uzun soluklu bir hukuk mücadelesine dönüşmüştü. Hülya Avşar'ın "parasını alamadım" diyerek dava açtığı 'Yıldız De Bana' krizi, sürpriz bir uzlaşmayla noktalandı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, 2023'te jüri üyeliği yaptığı ve yalnızca 4 bölüm yayınlanan 'Yıldız De Bana' programı nedeniyle yapım şirketiyle mahkemelik olmuştu.

ADLİYENİN YOLUNU TUTTU

Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, Hülya Avşar 2023'te 'Yıldız De Bana' için yapım şirketiyle anlaşmıştı. Anlaşmada bölüm başına 250 bin lira ücret kararlaştırılmıştı.

Program dördüncü bölümden sonra final yapınca, Avşar ile yapımcı arasında ödeme anlaşmazlığı çıktı.

Hülya Avşar, dördüncü bölümle birlikte hak ettiği 550 bin TL'nin uyarılara rağmen ödenmemesi üzerine mahkemeye başvurdu.

İCRA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Hülya Avşar, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede 450 bin TL ödeme aldığını ancak kalan kısmını tahsil edemediği için icra talebinde bulundu.

Yapım şirketi savunma dilekçesinde ödemeyi yaptığını iddia ederken, Avşar tarafı bunu reddetti.

Geçtiğimiz haftalarda önemli bir gelişme yaşandı.

Avşar ile yapım şirketi uzlaşmaya vardı. Ünlü sanatçı bunun üzerine davadan feragat ederek süreci sonlandırdı.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?



Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğmuş Türk oyuncusu, şarkıcı, sunucu, iş insanı ve eski güzellik kraliçesidir.

Celal Avşar ile Emral Avşar'ın ilk çocuğudur; ailesi Ardahan kökenlidir.

Kariyerine 1980'lerin başında güzellik yarışmasıyla adım atan Avşar, 1983 yapımı "Haram" filmiyle sinema dünyasına girdi ve hızla yıldızlaştı.

Berlin in Berlin, Salkım Hanımın Taneleri gibi filmlerin yanı sıra "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" (Safiye Sultan) ve "Kadın İsterse" gibi dizilerle tanındı.

Müzik alanında ise 1980'lerin sonundan itibaren albümler çıkardı; "Yarası Saklım" (1995) gibi çalışmaları büyük başarı elde etti ve 2000'de Kral TV En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü kazandı.

Uzun yıllar "Yetenek Sizsiniz Türkiye"de jüri üyeliği yaptı, kendi adıyla dergi çıkardı, "Hülya Avşar Show" gibi programlar sundu.

Tenis tutkunu olan Avşar, Hülya Cup turnuvası düzenleyerek eğitime destek veriyor.

Özel hayatında genç yaşta kısa süren bir evliliğin ardından 1997-2005 arası Kaya Çilingiroğlu ile evli kaldı ve bu evlilikten Zehra adlı bir kızı oldu.

Hala aktif bir şekilde magazin, müzik ve sosyal medyada yer almaktadır.