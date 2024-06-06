Yıldız futbolcu EURO 2024'te yok

Aytunç Akın
Yıldız futbolcu EURO 2024'te yok

İngiltere Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu James Maddison, sakatlığından dolayı geniş kadrodan çıkarıldı. Maddison, EURO 2024'te forma giyemeyecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası yaklaşırken, milli takımlar kadro yapılandırmalarına hız verdi.
İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Gareth Southgate de, takımını yakın zamanda duyuracak.
Ancak, İngiltere'nin beklentileri yüksek olan futbolcularından James Maddison ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Deneyimli orta saha oyuncusu Maddison, EURO 2024 için İngiltere'nin aday kadrosunda yer almayacak.

Geniş kadroya seçilen Maddison, turnuva öncesi kadrodan çıkarılacak yedi oyuncudan biri. Leicester City'den geçen yaz 40 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a katılan Maddison, sakatlıklar nedeniyle zor bir sezon geçirdi.

27 yaşındaki Maddison, İngiltere adına yedi kez sahaya çıktı ve Katar'da düzenlenen Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen, turnuvada oynama fırsatı bulamadı.

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