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Flaş gelişme! Fetö'den aranan yıldız futbolcu Büyükçekmece'de yakalandı

FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon yapıldı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:40
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Yıldız futbolcu FETÖ'den aranıyordu. Büyükçekmece'de yakayı ele verdi

Flaş gelişme! Fetö'den aranan yıldız futbolcu Büyükçekmece'de yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari eski futbolcu Zafer Biryol'un Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.

Kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan ve "ByLock" kullandığı belirlenen, ayrıca 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edilen Biryol, düzenlenen operasyonla bulunduğu evde yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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