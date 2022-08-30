﻿Yıldız futbolcu üç kadınla yakalandı

Juventus'un efsane futbolcusu Pavel Nedved, sosyal medyaya düşen videosuyla gündeme geldi.
Önce sarhoş bir halde caddede yürüyen Pavel Nedved'in görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
ÜÇ KADIN İLE DANS EDİP GÖĞÜSLERİNİ SIKTI
Görüntülerde üç kadın ile dans eden Pavel Nedved'in görüntüleri yayılmaya başladı.
Dans ettiği sırada önündeki kadının göğüslerini sıkan yıldız futbolcu son dönemde adından sıkça söz ettirmişti.
25 YILLIK EŞİNDEN AYRILMIŞTI
Nedved, 25 yıllık eşinden geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Nedved'in ayrılıktan sonra bu tarz görüntüler vermesi tartışma yarattı.
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