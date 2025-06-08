Yıldız futbolcu rap konseri verdi: Görenler tanıyamadı

Ara transfer döneminde Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, sezonun sona ermesinin ardından müzik kariyerine yoğunlaştı.

Spark adıyla rap müzik piyasasında kendisine yer edinen ve son albümünü geçtiğimiz haftalarda piyasaya süren Brezilyalı yıldız, ülkesinde konser verdi.

Turneye çıkan Talisca dün ilk konserini Rio de Janeiro’da Copacabana Plajı yakınlarındaki bir barda verdi.

22 HAZİRAN'A KADAR SAHNEDE

Talisca bu şehirde üst üste iki konser daha verecek ve ardından Sao Paulo’ya geçecek. Üçüncü durağı Goiania olacak futbolcu, son olarak yeniden Rio de Janeiro’ya dönecek ve burada vereceği final konseriyle turneyi noktalayacak.

31 yaşındaki oyuncu sonrasında sarı-lacivertli takımın sezon öncesi hazırlıklarına katılacak.