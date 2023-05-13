Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi an meselesi. Bomba gelişme

Fenerbahçe'nin, Hırvatistan Milli Takımı'nda gösterdiği performans ile parlayan Livakovic'i renklerine bağlamaya yakın olduğu iddia edildi.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi an meselesi. Bomba gelişme

Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Özellikle 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile turnuvaya damga vuran Livakovic'in adı Fenerbahçe ile anılıyor.

MAAŞI DA BELLİ OLDU
343 Digital'in haberine göre, Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in menajeriyle bir görüşme yaptı.
Bonservis pazarlıkları devam ederken, futbolcunun yıllık 1 milyon euro maaşa oynaması için anlaşmaya varıldı.

TRANSFER HER AN AÇIKLANABİLİR
Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transferi sezon bitmeden açıklayacağı iddia edildi.
Hırvat basını da bu gelişmeyi duyurdu.

Bu sezon Dinamo Zagreb forması ile 47 maçta forma giyen Livakovic, kalesinde 47 gol gördü.

Başarılı kaleci 13 maçta ise kalesini gole kapattı.

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