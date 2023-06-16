Yıldız futbolcunun maaşı Galatasaray’a fazla geldi

Editör: Ufuk Cingöz

Yaşanılan şampiyonluğun ardından hedefini büyüten ve gelecek sezon Avrupa’da başarı yakalamak isteyen Galatasaray’da gelecek sezon planlamaları hız kazandı. Geçen sezon olduğu gibi bu transfer döneminde de dünya yıldızlarını kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılıların Mayıs ayında yıldız bir isimle görüştüğü ortaya çıktı.

KARARINDAN PİŞMAN OLDU

İtalyan basınına göre, geçtiğimiz yaz efsanesi olduğu Napoli’den ayrılıp MLS ekiplerinden Toronto’ya transfer olan Lorenzo Insigne kararından pişman oldu. Önümüzdeki sezon için tekrar Avrupa’ya dönmek isteyen Insigne, Galatasaray’a önerildi.

MAAŞINI DUYUNCA MASADAN KALKTILAR

Yıldız futbolcu ile Mayıs ayında İstanbul’da görüşme gerçekleştiren Galatasaray yönetiminin oyuncunun mevcut maaşının 11 milyon dolar olması sebebiyle masadan kalktığı iddia edildi. Haberde ayrıca İtalyan golcünün Serie A ekiplerinden Lazio’ya da önerildiği ancak çizme ekibinin de oyuncunun maaşından dolayı bu transferden vazgeçtiği aktarıldı.

SADECE 12 MAÇA ÇIKTI

Insigne, bu sezon Toronto formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada, 4 gol 2 asist kaydetmişti.