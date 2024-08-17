Yıldız futbolcuya sahada cinsel taciz. Milyonlar izledi

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Yıldız futbolcuya sahada cinsel taciz. Milyonlar izledi

Premier Lig'de oynanan Arsenal-Wolverhampton maçında enteresan bir pozisyon yaşandı. Wolverhampton futbolcusu Mosquera, maç esnasında Arsenalli golcü Gabriel Jesus'un kalçasını elledi.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, evinde Wolverhampton'u ağırladı.

Arteta'nın öğrencileri, mücadeleyi 2-0 kazandı ve lige 3 puanla başladı.

Arsenal'in galibiyet gollerini 25. dakikada Havertz ve 74. dakikada Saka attı.

Oyuna 85. dakikada dahil olan Arsenalli futbolcu Gabriel Jesus, başına gelen taciz olayı dolasıyla şaşkına döndü.

RAKİBİ KALÇASINI ELLEDİ!
Wolverhampton oyuncusu Mosquera, maç esnasında Arsenal oyuncusu Gabriel Jesus'un kalçasını elledi.

Daha sonrasında Jesus, oyuncuyu ittirerek yere düşürdü.

Hakem Gabriel Jesus'a sarı kart gösterirken, Mosquera'ya kart vermemesi şaşkınlık yarattı.

Bu olayı ise milyonlarca kişi izlerken, Mosquera'nın kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu.

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