Yıldız golcü veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız golcü veda etti

Fransız golcü Anthony Martial, Manchester United'da geçirdiği dokuz yılın arından paylaştığı bir sosyal medya mesajıyla kulübe veda etti.

Fransız futbolcunun Kırmızı Şeytanlar ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. 28 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılışını Instagram adlı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Yıldız golcü paylaşımında "Bugün size veda etmek için büyük duygularla yazıyorum. Kulüpte geçirdiğim dokuz inanılmaz yılın ardından, kariyerimde yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Manchester United her zaman kalbimde olacak. Bu kulüp kariyerime damga vurdu ve bana, sizin önünüzde oynamak için inanılmaz bir fırsat sundu. Yeni zorluklara göğüs germek için ayrılıyorum. Her zaman bir Kırmızı Şeytan olacağım ve kulübün sonuçlarını tutkuyla takip etmeye devam edeceğim. Her şey için tekrar teşekkür ederim ve yakında görüşürüz" ifadelerine yer verdi.

Eylül 2015'te Monaco'dan 36 milyon sterline alınan Martial, Carabao Kupası, FA Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonluklarında pay sahibi olurken, tüm müsabakalarda 317 maçta 90 gol attı.

Martial, Manchester formasını son kez 9 Aralık 2023'te Old Trafford'ta Bournemouth'a 3-0 yenildikleri maçta terletmişti.

ekran-resmi-2024-05-28-16-31-24.png

İlgili Haberler
Ümit Özat faka bastı
Edin Terzic Real Madrid'in serisine son verecek
Edin Terzic Real Madrid'in serisine son verecek
Son Haberler
Türkiye'nin rakibi Çekya'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı Spor
Türkiye'nin rakibi Çekya'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı
Mercimek çorbası sulu mu oluyor? İşte aşçıların herkesten gizlediği 10 lezzet sırrı Keşfet
Mercimek çorbası sulu mu oluyor? İşte aşçıların herkesten gizlediği 10 lezzet sırrı
Erman Toroğlu 'pembe' dedi ortalık karıştı. Galatasaraylılar çok kızdı Spor
Erman Toroğlu 'pembe' dedi ortalık karıştı. Galatasaraylılar çok kızdı
Türk kızı artistik yüzmede rakiplerini ezerek birinci oldu. Yobazlara kötü haber Spor
Türk kızı artistik yüzmede rakiplerini ezerek birinci oldu. Yobazlara kötü haber
Ehliyet sınavına düzenekle giren kadın polislerden kaçamadı Yerel Haberler
Ehliyet sınavına düzenekle giren kadın polislerden kaçamadı
İYİ Parti'de istifa eden vekil geri dönüyor Siyaset
İYİ Parti'de istifa eden vekil geri dönüyor
Samsun'da göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama Yerel Haberler
Samsun'da göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama