Yıldız golcü veda etti

Fransız futbolcunun Kırmızı Şeytanlar ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. 28 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılışını Instagram adlı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Yıldız golcü paylaşımında "Bugün size veda etmek için büyük duygularla yazıyorum. Kulüpte geçirdiğim dokuz inanılmaz yılın ardından, kariyerimde yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Manchester United her zaman kalbimde olacak. Bu kulüp kariyerime damga vurdu ve bana, sizin önünüzde oynamak için inanılmaz bir fırsat sundu. Yeni zorluklara göğüs germek için ayrılıyorum. Her zaman bir Kırmızı Şeytan olacağım ve kulübün sonuçlarını tutkuyla takip etmeye devam edeceğim. Her şey için tekrar teşekkür ederim ve yakında görüşürüz" ifadelerine yer verdi.

Eylül 2015'te Monaco'dan 36 milyon sterline alınan Martial, Carabao Kupası, FA Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonluklarında pay sahibi olurken, tüm müsabakalarda 317 maçta 90 gol attı.

Martial, Manchester formasını son kez 9 Aralık 2023'te Old Trafford'ta Bournemouth'a 3-0 yenildikleri maçta terletmişti.