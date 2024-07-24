Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz

Karleuša, Instagram profilinde birisinin vahşice öldürdüğü bir köpeğin şok edici bir fotoğrafını yayınladı.

Şarkıcının hikayesinde paylaştığı gönderide "Ruma barınağında bulunan köpekler vahşice öldürüldü" ifadesi yer aldı ve şunları ekledi: "Yetkililerden acil bir tepki talep ediyorum! Acil, acil!'

Karleuša hayvan hakları savunuculuğu konusunda uzun yıllardan beri ön saflarda bulunmasıyla tanınıyor. Sırbistanlı yıldız daha önce kuyruğu ve ön patileri caniler tarafından kesilen bir köpeği sahiplendiğini ve ona Alfa adını vermişti.