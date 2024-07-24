Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz

Bir zamanlar Beşiktaş'ta forma giyen Dusco Tosic'in pop yıldızı eski eşi Jelena Karleuša, sosyal medyadan paylaştığı son fotoğrafıyla ortalığı ayağa kaldırdı.

Karleuša, Instagram profilinde birisinin vahşice öldürdüğü bir köpeğin şok edici bir fotoğrafını yayınladı.

Şarkıcının hikayesinde paylaştığı gönderide "Ruma barınağında bulunan köpekler vahşice öldürüldü" ifadesi yer aldı ve şunları ekledi: "Yetkililerden acil bir tepki talep ediyorum! Acil, acil!'

Karleuša hayvan hakları savunuculuğu konusunda uzun yıllardan beri ön saflarda bulunmasıyla tanınıyor. Sırbistanlı yıldız daha önce kuyruğu ve ön patileri caniler tarafından kesilen bir köpeği sahiplendiğini ve ona Alfa adını vermişti.

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