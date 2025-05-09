Yıldız ismin dava öncesi görüntüsü şaşırttı

38 yaşındaki şarkıcı Cassie Ventura, eski sevgilisi Sean “Diddy” Combs’un yargılanacağı dava öncesinde New York sokaklarında hamile olarak görüntülendi. Ventura, federal cinsel istismar ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla yargılanacak olan Diddy’e karşı davada hükümetin baş tanığı olacak.

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Ventura, 7 Mayıs’ta New York’ta bir arkadaşının evinin merdivenlerinde telefonuyla görüldü. Gri bir sweatshirt ve beyaz keten pantolon giyen Ventura’nın üçüncü çocuğuna hamile olduğu bildirildi. Ventura, 2019'dan bu yana evli olduğu Alex Fine ile Frankie ve Sunny adlarında iki kız çocuk sahibi.

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Dava, 12 Mayıs’ta açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ventura, 2007 ile 2018 arasında Diddy ile yaşadığı ilişkinin detaylarını mahkemede açıklayacak. Geçtiğimiz yıl kamuoyuna yansıyan otel kamerası görüntülerinde Diddy’nin Ventura’ya fiziksel şiddet uyguladığı net şekilde görülüyor. Ventura, söz konusu görüntülerin 2016 yılında Los Angeles’taki InterContinental Oteli’nde kaydedildiğini belirtmişti.

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Görüntülerde Diddy, havluyla koridorda Ventura’nın peşinden koşuyor, onu yere atıp tekmeliyor, ardından da odaya sürüklemeye çalışıyor. Ventura, daha önce açtığı davada bu görüntülerin otel çalışanlarına 50 bin dolar ödenerek saklandığını iddia etmişti.

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Diddy, şiddet görüntülerinin yayınlanmasının ardından “davranışım affedilemezdi” diyerek kamuoyundan özür diledi. Davada savcılar, Diddy’yi birçok kişiye şiddet, uyuşturucu, adam kaçırma ve cinsel istismar uygulayan bir suç örgütünün lideri olarak tanımlıyor. Dava sekiz hafta sürecek.