Yıldız kalecinin yüzü paramparça oldu. Hakem kart bile çıkartmadı

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Fransa Ligue 1’de PSG ile Monaco arasında oynanan maçta yürekleri ağıza getiren anlar yaşandı. Monaco oyuncusu Singo'nun ayağı PSG’nin kalecisi Donnaruma’nın yüzüne geldi. İtalyan kalecinin yüzü kötü bir şekilde yaralanırken oyuna devam edemedi. Maçın hakeminin pozisyon sonrası kart çıkarmaması dikkat çekti

Ligue 1'in 16. hafta mücadelesinde Monaco ve PSG karşı karşıya geldi. İki takımın yeni yılın ilk haftasında Fransa Süper Kupası'nda karşılaşacak olması nedeniyle ligdeki maç dün oynandı.

Gol düellosuna sahne olan maçı PSG 4-2 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. PSG'nin gollerini Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos kaydetti. Monaco'da ise Eliesse Ben Seghir ve Breel Embolo ağları havalandırdı.

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Karşılaşmanın ilk yarısında korkutan bir sakatlık yaşandı. Maçın 16. dakikasında Monaco'da Wilfried Singo'nun ayağı Gianluigi Donnarumma'nın yüzüne geldi.

Donnarumma yerde kalırken ilk müdahale sahada yapıldı. İtalyan kaleci tedavisinin ardından maça devam edemedi ve kenara geldi. Müdahaleyi yapan oyuncuya ise kart çıkmadı.

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PSG'de oyuna Matvey Safonov dahil oldu. Maçın ardından PSG, Donnarumma'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

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Kulübün paylaşımda, "Gianluigi Donnarumma'nın yüzünde çok fazla yara ve travma var. Takımla birlikte Paris'e dönecek. Kontroller yapılacak ve birkaç gün hareketsiz kalması gerekecek." ifadeleri yer aldı.

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