Yıldız kraliyet nişanı için gün sayıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız kraliyet nişanı için gün sayıyor

Belçika Kralı Philippe, 21 Temmuz Pazar günü Belçika Ulusal Bayramı'nda ünlü sanatçı Stromae'ye Kraliyet Nişanı verileceğini duyurdu.

2 Mart 1985'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de doğan Stromae'nin gerçek adı Paul Van Haver'dir.

Söz yazarı ve müzik prodüktörü olarak nam salan sanatçının Ruandalı bir baba ve Belçikalı bir annenin oğlu olarak, 12 Mart 1985'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de doğdu.

Kariyeri boyunca çok sayıda müzik ödülü kazanan şarkıcı, yakında koleksiyonuna ülkesinin en prestijli nişanını da katacak.

Sanatçının nişanla onurlandırılacağı Histoires Royales tarafından 19 Temmuz Cuma tarihinde açıklandı. Belçika'da ulusal bayram olarak kutlanan 21 Temmuz günü, Kraliçe Mathilde'nin kocası Stromae'ye elleriyle Kraliyet Nişanı Komutanı rütbesine yükseltecek.

Söz konusu devlet nişanı kırmızı kurdelenin eşlik ettiği Malta Haçı görünümüne sahiptir. Bu rozet ya boyna takılır ya da göğse tutturulur. Her ayrım gibi bunun da rozet versiyonu vardır.

Belçika'da ulusal nişanların verilmesinden sorumlu olan Dışişleri Bakanlığı'na göre, Kraliyet nişanı "sanatsal, edebi, bilimsel değerler nedeniyle, ticari ve endüstriyel çıkarlar alanında veya devlete verilen hizmetler için verilmektedir."

Stromae'nin, 2010 yılından bu yana çıkardığı ilk albümü Cheese ile Belçika kültürünü dünyanın dört bir yanına yaydığı için bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

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