Yıldız Meyvesi nelere iyi gelir

Adını kesildiğinde yıldız benzeri bir görüntüye sahip olmasından alıyor.

Olgun yıldız meyvesi etli, gevrek ve suludur. Büyük oranda tatlı, biraz da hafif ekşi bir tada sahip. Daha küçük yıldız meyveler, daha büyük meyvelere kıyasla daha ekşi olmaktadır.

İŞTE YARAR VE ZARARLARI

Yıldız meyvesinin kalorisi düşük ancak lif ve C vitamini yüksek.

Kuersetin, gallik asit ve epikateşin gibi sağlıklı bitki bileşiklerini bünyesinde saklar. Araştırmalar meyvenin karaciğer yağlanması riskini ve kolesterolü riskini azalttığı göstermekte.

Yıldız meyvesi, özellikle yüksek oksalat içeriği nedeniyle bazı kişilerde olumsuz etkilere neden olabilir.

Böbrek sorunları olan kişiler, yıldız meyvesinden ve suyundan uzak durması gerekmektedir.