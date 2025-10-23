Alman ekibi Bayern Münih, son olarak NBA takımı Dallas Mavericks'te forma giyen Spencer Dinwiddie'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

ABD'li gard, sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı.

NBA'de 11 yıl geçiren Dinwiddie, ilk yurt dışı deneyimini Bayern Münih'te yaşayacak. Ligde 621 maça çıkan Dinwiddie 13 sayı, 5.1 asist ortalamasına sahip.

Hafta sonu Almanya'ya gidecek olan Dinwiddie, sağlık kontrollerinden geçecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih başantrenörü Gordon Herbert, "Spencer heyecan verici bir oyuncu. Sayı atabiliyor, başkaları için pozisyon yaratabiliyor ve NBA'de harika yıllar geçirdi. Birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. Bu, onun EuroLeague ve FIBA ​​basketbolundaki ilk durağı ama aynı zamanda yüksek oyun zekasına sahip bir basketbolcu. Münih'e böylesine önemli bir oyuncuyu getirmemiz harika" dedi.