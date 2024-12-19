Yıldız oyuncu bedensel zorbalığa karşı sesini yükseltti

Hollywood’un yükselen yıldızlarından Sydney Sweeney, Instagram’daki bir paylaşımına gelen acımasız yorumlarla gündeme geldi. Genç oyuncu, son dönemde, boksör Christy Martin’i canlandıracağı rolü için yoğun bir şekilde antrenman yaparken, vücudunda meydana gelen değişikliklere dair eleştirilerle karşılaştı. Fotoğrafları, sosyal medya kullanıcıları tarafından alaycı yorumlarla karşılandı. Bir kullanıcı, "Tüm kadınlar kandırıcı. Soru şu ki ne kadar?" yazarken, diğerleri Sweeney’i "oralar", "çok kilolu" ve "dönemin 5’i" gibi hakaretlerle etiketledi.

Sweeney, bu eleştirileri görmezden gelmek yerine, Instagram hesabında bir video paylaştı. Videoda, hakaret içeren yorumları gösteren metinler ve ardından antrenman yaptığı görüntüler yer aldı. Bu cesur paylaşım, oyuncunun kendisini savunma ve bedensel olumsuz yorumlara karşı durma kararlılığını gözler önüne serdi. Sweeney, boksör Christy Martin’i bir "güç, direncin ve umudun simgesi" olarak tanımlayarak, rolüne olan bağlılığını vurguladı.

Bu olay, Sweeney’nin ilk kez bedensel eleştirilere karşı sesini yükseltmesi değil. 2021 yılında Twitter üzerinden "çirkin" olarak tanımlandığında, bir video paylaşarak duygusal bir tepki göstermişti. Benzer şekilde, 2023’te de bir yapımcı, Sweeney'nin oyunculuk yeteneğini ve dış görünüşünü hedef alarak sert eleştirilerde bulunmuştu.

GÜZELLİK STANDARTLARININ DÜŞMANLARI

Sweeney’ye yönelik bu saldırılar, sadece dış görünüşle ilgili idealize edilmiş güzellik anlayışının ne kadar acımasız ve dar olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kadınlar, toplumda güzellikleriyle değil, insanlıklarıyla değerlendirilmiyor. Yazar Zeynab Mohamed, bu durumu "çift yönlü bir bağ" olarak tanımlıyor. Sweeney, Instagram’da kusursuz göründüğünde sahte olmakla suçlanırken, paparazziler tarafından anlık olarak yakalandığında "gerçek" olmakla eleştiriliyor. Bu durumun, kadınları her durumda başarısız kılmayı hedefleyen bir sistemin parçası olduğunu savunuyor.

Helen Coffey de benzer şekilde, bedensel eleştirilerin bir tür "düşüşü izleme" zevki sunduğuna dikkat çekiyor. Sweeney’ye yapılan hakaretler, onun gerçek insan olduğunun, hayal edilen idealden uzaklaştığının bir ifadesi olarak görülüyor. Ancak Coffey, bu tür eleştirilerin hiçbir şekilde doğru olmadığını ve kadınları küçümsemenin, onlara saygı göstermenin gerisinde bir zihniyeti yansıttığını belirtiyor.

TOPLUMUN GÜZELLİK ALGISI VE KADINLAR

Nardos Hailey, Sweeney ve Margot Robbie gibi kadınların, Batı güzellik standartlarına uyduğunda bile, toplum tarafından kabullenilmediğini söylüyor. Sweeney'nin vücudu, "kendi bedeni"ne duyduğu saygı çerçevesinde değişti, ancak bu, ona karşı yapılan saldırıları durdurmadı. Bu saldırılar, kadınların bedensel özerkliklerine karşı bir tehdit olarak görülebilir.

Birçok eleştirmen, Sweeney'nin bedenine yönelik yapılan saldırıların sadece bedensel özelliklerle ilgili olmadığını, aynı zamanda patriyarkal bir ideali sürdürme çabası olarak yorumluyor. Bu tür saldırılar, kadınların özlük haklarını ve bedenlerine sahip çıkmalarını engellemeye yönelik bir tutum olarak değerlendiriliyor.

GÜNÜMÜZ KADINLARI İÇİN BİR DERS

Sweeney'nin yaşadığı deneyim, kadınların bedensel özgürlüklerini savunmalarının, toplumsal algılarla nasıl çatıştığını gösteriyor. Sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler, sadece Sweeney’nin vücudunu değil, tüm kadınların fiziksel varlıklarını hedef alıyor. Bu durum, güzellik standartlarının ne kadar katı ve dar olduğuna dair çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Sydney Sweeney, bu sürecin sonunda hem bedenini hem de kimliğini savunarak topluma güçlü bir mesaj verdi.