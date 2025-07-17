Yıldız oyuncu kanserle verdiği mücadele hakkında konuştu

"Elsbeth" dizisinin sevilen oyuncusu Carrie Preston, son zamanlarda yüzünde taşıdığı dikkat çekici takılarla gündeme geldi. Ancak bu pırıltıların ardında, yakın zamanda yaşadığı zorlu bir sağlık deneyimi yatıyordu: bazal hücreli karsinom teşhisi. Preston, Busy Philipps'in internet dizisi "Busy This Week"e katılarak bu süreç hakkında samimi itiraflarda bulundu. Yanağındaki takıların, kanserli bir beni aldırmak için geçirdiği ameliyat sonrası oluşan yara izini kapatmak amacıyla kullanıldığını açıkladı.

TEŞHİSİN ŞOKU VE DOSTLARIN DESTEĞİ

Preston, yanağındaki benin bazal hücreli karsinom olduğunu "Elsbeth" dizisinin ikinci sezon çekimlerinin son gününde öğrendiğini belirtti. Bu haberi ilk başta rol arkadaşları Mary-Louise Parker, Retta, Alyssa Milano ve Elizabeth Lail ile paylaşmaktan çekindiğini itiraf etti. "İnsanlara söylemek istemedim çünkü şok olmuştum ve biraz utandım, biraz da 'Ne yanlış yaptım?' diye düşündüm" sözleriyle o anki duygularını dile getirdi. Ancak Preston, bu zorlu süreçte dostlarının kendisine nasıl destek olduğunu minnetle anlattı. Özellikle Mary-Louise Parker'ın "beş dakika içinde" bir arkadaşı aracılığıyla doktor ayarlayarak kendisine hızla yardımcı olduğunu vurguladı.

BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM NEDİR VE RİSK FAKTÖRLERİ

Preston'ın teşhisi, kamuoyunda bazal hücreli karsinom hakkında farkındalığı artırdı. Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği'ne göre, bazal hücreli karsinom en sık görülen cilt kanseri türüdür. Genellikle güneş ışığına maruz kalan baş ve boyun gibi açık tenli bölgelerde ortaya çıkar. Ancak koyu ten rengine sahip kişilerde de görülebilir ve vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir. Bu tür kanser genellikle yavaş büyür ve erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı yüksektir.

AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ VE "MODA DOKUNUŞU"

Preston, benin alınması için Mohs ameliyatı geçirdiğini belirtti. Bu operasyonun ardından yanağındaki yara izinin iyileşme sürecinde silikon yara bandı kullanması gerektiğini söyledi. Ancak ünlü oyuncu, bu durumu bir dezavantaj olmaktan çıkarıp kendi tarzına uygun bir "moda ifadesine" dönüştürdü. Philipps'e "Yüzüme bir şey takacaksam, onu modaya uygun hale getireceğim" diyerek gülümsedi. "Bunun için mücevher aldım! Ve bir kez yüz takısı işine girdiğinizde, bu bir şeye dönüşüyor" şeklinde ekledi.

CİLT KANSERİ TARTIŞMALARI: SON BİR YILDA NELER KONUŞULDU?

Cilt kanseriyle ilgili farkındalık kampanyaları ve bilimsel gelişmeler son bir yılda da önemli tartışmaların odağında yer aldı. Özellikle UV ışınlarından korunma ve erken teşhisin önemi üzerine vurgu yapıldı. Dermatoloji uzmanları, güneş kremi kullanımının yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da önemli olduğunu, bulutlu havalarda dahi UV ışınlarına maruz kalınabileceğini sıklıkla dile getirdi. Ayrıca, yeni tedavi yöntemleri ve kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımları da bilimsel çevrelerde yoğun bir şekilde tartışılan konular arasında yer aldı. Yapılan araştırmalar, düzenli cilt kontrolünün ve şüpheli benlerin profesyonel bir hekim tarafından incelenmesinin hayat kurtarıcı olabileceğini bir kez daha gösterdi. Teknolojinin gelişimiyle birlikte, akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla cilt lezyonlarının takip edilmesi gibi yenilikçi yaklaşımlar da gündeme geldi, ancak bu uygulamaların bir hekim muayenesinin yerini tutmadığı konusunda uyarılar yapıldı.