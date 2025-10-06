Yıldız oyuncu milli takım kampına katılamadı: Sebebi herkesi şok etti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli takım kapına henüz katılmayan Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın pasaportu çalındığı ve bu nedenle uçağını kaçırdığı ortaya çıktı.

Hollanda Milli Takım kampına katılmak için pazar günü Brezilya'dan uçağa binmesi planlanan Memphis Depay pasaportunun çalınması sebebiyle seyahat edemedi.

Corinthians forması giyen yıldız oyuncunun bu sorunu çözmek için uğraştığı ve kampa geç de olsa katılacağı bildirilirken Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, yaşanan bu gelişmeyle ilgili konuştu.

KOEMAN: "HEPİMİZ İÇİN CAN SIKICI"

Koeman, "Bu durum, başta Memphis olmak üzere hepimiz için can sıkıcı. Tam kadroyla uluslararası maçlara hazırlanmak istemek doğal. Aynı zamanda bu bir mücbir sebep. Umarız en kısa sürede seyahat edip aramıza katılabilir." dedi.

