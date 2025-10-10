Inter'in Ermeni yıldızı Henrikh Mkhitaryan, otobiyografisinde Jose Mourinho ile Manchester United döneminde yaşadığı hararetli tartışmaya ve sonrasında aralarındaki bozulan iletişime yer verdi.

Footmercato’nun Mkhitaryan’ın otobiyografisine dayandırdığı habere göre, Ermeni futbolcu ile Jose Mourinho arasında Manchester United döneminde ciddi gerginlikler yaşandı. Mkhitaryan, bir keresinde soyunma odasında tartıştıklarını ve Mourinho’nun kendisine hakaretler savurarak, “Defol git buradan, seni bir daha görmek istemiyorum” dediğini ifade etti.

WHATSAPP MESAJLARI: “MİKİ, LÜTFEN GİT”

36 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda kendisiyle konuşmayan Mourinho’nun gece olduğunda WhatsApp üzerinden sürekli mesaj attığını belirtti.

Mkhitaryan, “Her gece bana ‘Miki, lütfen git’ yazıyordu” dedi. Yıldız oyuncu ise buna karşılık, “Doğru takımı bulursam giderim, yoksa yaza kadar beklerim” cevabını verdiğini aktardı.

ALEXIS SANCHEZ TRANSFERİ İÇİN BASKI

Mkhitaryan, Mourinho’nun kendisine ilerleyen aylarda sık sık, “Miki, lütfen git ki Alexis Sanchez’i transfer edebileyim” mesajını gönderdiğini de açıkladı. Ancak bu baskılara boyun eğmeyen Mkhitaryan, Mourinho’ya, “Seni memnun etmek için gitmiyorum, lütfen bana yazmayı bırak. İstersen menajerim Mino Raiola ile konuş” şeklinde tepki gösterdi.