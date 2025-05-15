Yıldız oyuncu ölümden döndü

Avustralya'nın hem rugby league hem rugby union disiplinlerinde boy gösteren yıldız ismi Joseph-Aukuso Suaalii, geçen hafta Queensland Reds'e karşı oynanan maçta takım arkadaşı Andrew Kellaway ile yaşadığı kazanın ardından beyin sarsıntısı geçirdi. Waratahs kulübü doktorlarının yaptığı detaylı kontrollerde, genç oyuncunun çenesinde küçük ama yerinden oynamamış bir kırık tespit edildi. Bu kırığın ameliyatla düzeltilmesi gerektiği açıklandı.

Waratahs teknik direktörü Dan McKellar, “Bu durum hepimiz için üzücü, özellikle de Joseph için. Onun sağlığına tam anlamıyla kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Rugby Australia ile koordineli şekilde rehabilitasyon sürecini yöneteceğiz” dedi.

LİONS SERİSİNE YETİŞEBİLECEK Mİ?

21 yaşındaki oyuncunun sahalardan en az dört hafta uzak kalması bekleniyor. Bu durum, 19 Temmuz’da Brisbane’de başlayacak olan Britanya ve İrlanda Lions’a karşı oynanacak üç maçlık test serisinde yer alma şansını tehlikeye sokuyor. Waratahs’ın Super Rugby sezonunun normal süresi üç maç sonra sona eriyor ve takımın play-off şansı oldukça düşük görünüyor. Bu da Suaalii’nin bir kulüp maçında forma giymeden doğrudan milli takımın Fiji ile 6 Temmuz’da oynayacağı hazırlık maçında sahalara dönme olasılığını gündeme getiriyor.

Suaalii’nin Lions'a karşı oynanacak özel karşılaşmaya ya da hazırlık testine yetişip yetişemeyeceği önümüzdeki haftalardaki iyileşme sürecine bağlı olacak.

Awoniyi acil ameliyata alındı

TRANSFER VE GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz yıl rugby league’in önde gelen kulüplerinden Sydney Roosters’tan rugby union’a geçen Suaalii, Rugby Australia ile üç yıllık ve 5.35 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atmıştı. Kasım ayında İngiltere karşısında oynadığı maçla profesyonel rugby union kariyerine başlayan oyuncu, kısa sürede dikkat çekerken, ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle dört maç kaçırmıştı.

Öte yandan, Avustralya'nın baş antrenörü Joe Schmidt, ilk tercihi olan uç oyuncu Noah Lolesio'nun sırt sakatlığı nedeniyle Lions serisi için hazır olmayabileceğini de doğruladı.