Yıldız oyuncu sevinçten havalara uçtu

Konrad Laimer'nin eşi Ines-Sarah, tatilinin güzel haberini Instagram'da takipçileriyle paylaştı ve bir tekne gezisinde minik karnını mutlulukla kocasına göstererek hamileliğini duyurdu.

Ines-Sarah paylaştığı videoyu mucize anlamına gelen miracle hashtagiyle etiketledi.

Konrad Laimer ve kız arkadaşı Ines-Sarah, geçen yılın Haziran ayında evlendi. Şimdi çiftin ilk çocukları yolda.

Laimer, Leipzig formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmiş ve 1 Temmuz 2023'te Bayern Münih'e transfer olmuştu. Yıldız orta saha oyuncusu ülkesi adına bugüne kadar 40 maça çıktı ve bir de gol atma başarısı gösterdi.