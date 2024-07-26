Yıldız oyuncu sevinçten havalara uçtu

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Yıldız oyuncu sevinçten havalara uçtu

Avusturalya Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in 28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Konrad Laimer, eşinden aldığı haberle havalara uçtu. yayınladı.

Konrad Laimer'nin eşi Ines-Sarah, tatilinin güzel haberini Instagram'da takipçileriyle paylaştı ve bir tekne gezisinde minik karnını mutlulukla kocasına göstererek hamileliğini duyurdu.

Ines-Sarah paylaştığı videoyu mucize anlamına gelen miracle hashtagiyle etiketledi.

Konrad Laimer ve kız arkadaşı Ines-Sarah, geçen yılın Haziran ayında evlendi. Şimdi çiftin ilk çocukları yolda.

Laimer, Leipzig formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmiş ve 1 Temmuz 2023'te Bayern Münih'e transfer olmuştu. Yıldız orta saha oyuncusu ülkesi adına bugüne kadar 40 maça çıktı ve bir de gol atma başarısı gösterdi.

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