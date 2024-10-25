Yıldız oyuncu yaşadığı tramva hakkında konuştu

Sarah Hyland, Variety dergisi tarafından verilen ilk Cesaret Ödülü’nü alırken, kendisinin de aile içi şiddet mağduru olduğunu açıkladı. Hayvan hakları ve aile içi şiddete dair çalışmalarıyla öne çıkan 33 yaşındaki oyuncu, zor zamanlar geçirdiğini ama bunu topluma faydalı bir şekilde dönüştürdüğünü söyledi. 2014’te eski sevgilisi Matt Prokop’a karşı kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı çıkarttıran Hyland, "Travmayı atlatmak kolay değil. Şiddetin izleri ruhumda kalıcı bir iz bıraktı," dedi.

Hyland, bu tür zor ilişkilerde yaşanan travmanın zamanla kişiyi daha fazla içe kapanmaya yönelttiğini belirtti. "Abuzörler, mağdurlarını izole etmeye çalışır; konuşmak mağdurların yardım almasını kolaylaştırır," şeklinde konuştu. Hyland, yaşadığı travmanın kendisini hala tetiklediğini söyleyerek, "Her şeyin sona ermesini istiyorsunuz ama bir şey sizi tekrar o günlere götürebiliyor," ifadelerini kullandı.

Hyland’ın eski rol arkadaşı Julie Bowen ise, Hyland’ın güçlü bir karaktere sahip olduğunu belirtti. Bowen, "Sarah, hem fiziksel hem de duygusal zorlukları aşarak büyük bir dayanıklılık gösterdi," dedi.