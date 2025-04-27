Yıldız oyuncudan derbi tahmini

Radja Nainggolan, Roma ve İnter arasındaki Serie A karşılaşması öncesinde görüşlerini paylaştı. Hem Roma hem de İnter'in eski oyuncusu olan Nainggolan, iki kulüp arasında İnter’in daha güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtti. Ancak Nainggolan, Roma’nın bu sezon elde ettiği başarılı sonuçların altını çizerken, İnter’in kadro kalitesinin ve tecrübesinin maçta belirleyici olacağına inandığını ifade etti.

İNTER-ROMA KARŞILAŞMASI VE NAİNGGOLAN’IN TAHMİNİ

Serie A’nın 2024-25 sezonunda, Roma son dönemde olağanüstü bir form grafiği yakalamış olsa da Nainggolan, İnter’in şampiyonluk yolunda rakiplerinden bir adım önde olduğunu düşünüyor. Nainggolan, Roma’nın 2024 yılı itibariyle en fazla puan toplayan takım olmasına rağmen, kadro derinliği ve oyuncuların tecrübesi açısından İnter’in bir adım önde olduğunu söyledi. "Roma'nın bu olumlu seriyi sürdürmesini isterdim, ama iki takım arasındaki seviye farkı çok belirgin. İnter, San Siro’da kazanmak için büyük bir motivasyona sahip olacak," dedi Nainggolan.

NAİNGGOLAN’IN İNTER’E GÜVENİ

Radja Nainggolan, İnter'in teknik direktörü Simone Inzaghi yönetimindeki takımın, son iki maçta aldığı kötü sonuçlardan sonra tekrar galip geleceğini tahmin ediyor. İnter, Bologna’ya karşı 1-0’lık bir mağlubiyet ve Milan’a karşı Coppa Italia yarı finalinde 3-0’lık bir yenilgi almıştı. Ancak Nainggolan, İnter’in sahip olduğu oyuncu kadrosunun bu tür zorlukları aşabilecek güçte olduğunu düşünüyor.

“İnter, son iki mağlubiyeti geride bırakabilecek oyunculardan oluşuyor. Bu takımın motivasyonu çok yüksek ve Roma karşısında galip gelmek için her şeyi yapacaklar. Benim için İnter, yine de şampiyonluk favorisi,” diyen Nainggolan, Napoli’nin de güçlü bir takım olduğunu, ancak İnter’in daha güvenilir bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

FAVORİ OYUNCUSU KİM?

Nainggolan, ayrıca İnter'in orta sahasında yer alan Nicolo Barella’dan da övgüyle bahsetti. Nainggolan, Barella’nın oyununu büyük bir takdirle izlediğini ve kendisini ona benzettiğini söyledi. “Barella’yı çok beğeniyorum, çünkü onda kendimi görüyorum. Onun nasıl geliştiğini izledim ve şu anda çılgın bir seviyeye ulaştı. Takım arkadaşlarının da kalitesini ortaya çıkaran bir oyuncu. Çok çalışıyor, belki çok gol atmıyor ama bu takım için çok önemli bir isim,” dedi.

İNTER VE ROMA ARASINDAKİ REKABET

İnter ve Roma, Serie A’nın en büyük kulüpleri arasında yer alıyor ve bu maç, ligdeki rekabeti daha da kızıştıracak. Nainggolan’ın açıklamaları, bu iki kulüp arasındaki rekabetin sadece oyuncular değil, teknik direktörler ve taraftarlar arasında da büyük bir çekişmeye sahne olduğunu gösteriyor. Gelecekteki karşılaşmalar, şampiyonluk yarışını belirlemede kritik bir rol oynayabilir.